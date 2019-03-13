Опасно учитывать такие премии в расходах.

Компания вправе списывать вознаграждения, если их предусматривает трудовой договор или положение о премировании. Также работник должен получать премии за трудовые заслуги. Иначе посчитают, что бонус сотруднику экономически не обоснован и не связан с деятельностью организации (письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42954).

Практика неоднозначная. Судьи могут принять сторону налоговиков (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.02.2016 № А49-845/2015). В других субъектах организациям удается доказать, что такие премии не назвали в неучитываемых расходах в статье 270 НК (постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2014 № А40-12724/2014). Практика разная, поэтому безопаснее не списывать премию к юбилею компании в расходы.

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