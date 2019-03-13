Вы вправе не привязывать обед к конкретному времени. Но прописать условие об отдыхе нужно.

Работодатель обязан предоставлять сотрудникам перерывы на питание и отдых не короче 30 минут (ст. 108 ТК).

Условие об обеденном перерыве надо записать в трудовом договоре или правилах внутреннего распорядка. При этом ТК не требует записывать конкретное время обеда. Достаточно определить временной промежуток, в котором работник будет отдыхать. Например, что обеденный перерыв продолжительностью 30 минут предоставляется с 12.00 до 15.00.

А вот совсем не записывать во внутренних документах условие об обеденном перерыве опасно. На проверке трудинспекторы могут посчитать, что компания нарушает ТК, и оштрафовать ее на сумму до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП).

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