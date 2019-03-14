1914 марта 2019

Бизнесмен на упрощенке сдает в аренду собственные жилые и нежилые помещения. Сейчас он продает здание, в бизнесе его не использовал. Доходы от продажи учитывать на упрощенке или можно воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ?

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отвечает:

Бизнесмен платит НДФЛ с продажи здания, если использовал его в личных целях.

Предприниматель сдает в аренду помещения. Но он не использовал в деятельности здание, которое продает. Значит, вправе не включать выручку от продажи в доходы на упрощенке. Для этого нужно, чтобы бизнесмен не заявлял в ЕГРЮЛ такой вид деятельности, как продажа недвижимости (письмо Минфина от 23.04.2013 № 03-04-05/14057). Потребуется доказать на проверке, что он использовал здание не для бизнеса, а только в личных целях. Иначе инспекторы доначислят налог на спецрежиме, а доказать свою правоту не получится даже в суде (определение Верховного суда от 04.05.2016 № 301-КГ16-3363).

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