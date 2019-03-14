6714 марта 2019

У нас выездная налоговая проверка. Инспекторы отказываются считать косвенными расходы на аренду производственных помещений. Налоговики правы?

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отвечает:

Компания сама решает, какие расходы считать прямыми, а какие — косвенными. В кодексе есть только рекомендованный перечень прямых трат (п. 1 ст. 318 НК). Это расходы на покупку материалов для производства, амортизация оборудования и зарплата работников. Расходов на аренду в списке нет, но это не значит, что их можно списывать сразу.

Если компания арендует оборудование и помещения для производства, расходы на аренду безопаснее учитывать как прямые. Так же считают судьи (определения Верховного суда от 13.09.2016 № 304-КГ16-11024, от 12.01.2015 № 305-КГ14-7150).

Инспекторы не вправе штрафовать компанию, если она сама нашла ошибку, доплатила налог с пенями и сдала уточненку (п. 4 ст. 81 НК). В вашем случае контролеры уже обнаружили нарушение, поэтому корректировать декларацию вы не обязаны (письмо ФНС от 21.11.2012 № АС-4-2/19576@). Но, если вы не планируете оспаривать решение налоговиков, доплатите налог, пени и уточните отчетность. Не исключено, что в этом случае инспекторы не станут выписывать штраф.

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