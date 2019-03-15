Нет, нельзя.

НК не дает права вычесть из единого налога суммы пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком до полутора лет. То же касается и единовременных пособий женщинам, которые встали на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности [письма Минфина от 03.04.2014 № 03-11-06/3/14890, от 05.05.2014 № 03-11-РЗ/20973].

ЕНВД можно уменьшить только на сумму тех пособий по временной нетрудоспособности, которые работодатель оплатил за свой счет. Речь о пособиях за первые три дня болезни. Налог уменьшают также на сумму взносов, которые перечислили в течение отчетного квартала [подп. 1 п. 1 ст. 346.32 НК]. При этом можно снизить сумму налога не более чем наполовину.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>