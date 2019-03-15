2915 марта 2019

Предприниматель купил онлайн-кассу, но пока ее не использует и в налоговой не регистрировал. Можно ли уменьшить ЕНВД на стоимость кассового аппарата?

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отвечает:

Нет, пока ККТ не зарегистрировали, уменьшить налог на ее стоимость нельзя.

Предприниматель вправе уменьшить единый налог не более чем на 18 000 руб. на каждый экземпляр ККТ. При этом надо соблюдать условия. Модель ККТ должна быть из реестра ФНС, аппарат нужно использовать для деятельности по ЕНВД, его необходимо зарегистрировать в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. Поэтому предприниматель сможет уменьшить налог не раньше даты, когда поставит кассу на учет в инспекции [письмо ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7542@].

Уменьшить ЕНВД на стоимость кассы могут только те предприниматели, которые были вправе работать без ККТ на день, когда выполнили условия для вычета.

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