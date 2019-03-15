Рекомендуем указывать в приказе, почему лишили сотрудника премии, даже если причины уже изложили в приказе о дисциплинарном взыскании. Объясним почему.

Минтруд разрешил не упоминать в приказе о премировании работника, лишенного премии, и не объяснять причины этого решения (письмо № 14–1/ООГ-1874). Чиновники полагают, что достаточно предусмотреть в локальном акте право учреждения депремировать сотрудников с дисциплинарным взысканием. Но, чтобы не создавать себе проблем при проверках и быстрее разрешать конфликтные ситуации, соблюдайте другой порядок.

В положении о премировании или другом локальном акте установите правило: сотрудникам с дисциплинарным взысканием учреждение премии не выплачивает. Укажите, в течение какого периода действует взыскание и когда оно может быть снято. Если сотрудник провинился, наложите дисциплинарное взыскание приказом руководителя. Ознакомьте с приказом сотрудника, потребуйте, чтобы он поставил подпись. В приказах о премировании перечисляйте тех, кого лишили премии, указывайте причины и приводите реквизиты приказов о дисциплинарном взыскании. Тогда никто не сможет обвинить вас в том, что сотрудника лишили премии без объяснения причин. Для бухгалтера по зарплате и кадровика отдельный пункт в приказе о премировании послужит дополнительным напоминанием о сроках дисциплинарных взысканий.

Если возникнет спор, вы сможете предъявить работнику или инспектору труда приказ о выплате премии с пунктом о депремировании и обоснованием.

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