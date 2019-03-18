3318 марта 2019

Предприниматель зарегистрировался в 2018 году, оказывает услуги населению, совмещает ЕНВД и упрощенку. Кассовый аппарат он использует для деятельности на вмененке и для продаж по упрощенке. Как уменьшить ЕНВД на стоимость ККТ?

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отвечает:

Налоговый вычет за онлайн-кассу по деятельности предпринимателя на упрощенке не представляют. Но стоимость ККТ можно разделить между налоговыми режимами.

Приобретать две кассы не обязательно. Достаточно установить одну ККТ с функцией программирования на две системы налогообложения. Это позволит наладить раздельный учет выручки. При совмещении ЕНВД и упрощенки раздельный учет необходим [п. 7 ст. 346.26 НК].

Предприниматель сможет разделить расходы на покупку кассового аппарата между двумя системами налогообложения пропорционально доходам. По ЕНВД заявите вычет на часть стоимости ККТ. Другую часть затрат на приобретение онлайн-кассы можно списать при упрощенке с объектом «доходы минус расходы» [письмо Минфина от 09.12.2016 № 03-11-06/2/73772].

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