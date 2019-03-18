Нет, не вправе.

Автомобильные перевозки пассажиров и грузов облагаются ЕНВД [подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК]. В рамках этой деятельности предприниматель оказывает платные услуги по договорам перевозки [ст. 785, 786 ГК].

На территории Ленинградской области в муниципальных районах и городских округах для грузоперевозок разрешили ЕНВД. Информацию о видах деятельности, для которых на территории отдельного района действует спецрежим, можно уточнить на сайте ФНС.

Передача транспорта с экипажем — это не перевозка, а аренда [гл. 34 ГК]. Предприниматель передает автомобиль, а также оказывает услуги по управлению или предоставляет стороннего водителя. А перевозкой занимается арендатор.

Передачи в аренду транспорта нет в списке «вмененных» видов деятельности. С доходов от этого бизнеса надо платить налоги по общему режиму или упрощенке [письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-11-11/27760].

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