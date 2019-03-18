Не показывайте премии покупателю в отчетности.

Компания вправе выплачивать премии покупателям в зависимости от объема закупок. Так как в вашем случае цена отгрузки не меняется, то на налоговую базу по НДС такие премии не влияют (письмо от 08.02.2018 № 03-07-11/7487). Ведь при их выплате объекта для налога нет.

Премии покупателям за объема закупок хоть и не облагаются НДС, не связаны с операциями, которые отражают в разделе 7 налоговой декларации. Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

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