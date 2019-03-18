2918 марта 2019

Покупателям, которые приобрели товар на определенную сумму, мы выплачиваем премии. Цена товара при этом не изменяется. В конце месяца составляем акт на все вознаграждение. Надо ли отражать премии в декларации по НДС?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Не показывайте премии покупателю в отчетности.

Компания вправе выплачивать премии покупателям в зависимости от объема закупок. Так как в вашем случае цена отгрузки не меняется, то на налоговую базу по НДС такие премии не влияют (письмо от 08.02.2018 № 03-07-11/7487). Ведь при их выплате объекта для налога нет.

Премии покупателям за  объема закупок хоть и не облагаются НДС, не связаны с операциями, которые отражают в разделе 7 налоговой декларации. Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7