5219 марта 2019

Сотрудник учреждения уволен в связи со смертью. Родственники обратились за выплатами. Имеют ли они право получить премии бывшего сотрудника?

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отвечает:

Да.

При расчетах с родственниками умершего работника учреждение должно соблюдать такой же порядок, как и при увольнении сотрудника по собственному желанию (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК). Заработную плату, которую он не получил, выдают членам его семьи или лицу, которое находилось на иждивении умершего на день смерти (ст. 141 ТК). Премия — это часть зарплаты. Выдайте эту сумму, если у вас нет законных оснований для отказа (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 09.07.2014 № 33–4342/2014, определение Приморского краевого суда от 10.03.2015 № 33–1928).

Вы можете установить порядок выплат премий в случае смерти сотрудника в положении о премировании или другом локальном акте учреждения.

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