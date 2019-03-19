6019 марта 2019

Сотрудник в конце смены отпросился к врачу. Доктор в тот же день выписал больничный. Компания обязана оплачивать первые три дня болезни за свой счет. Если за первый день болезни мы выдадим зарплату, за сколько дней потребуется оплатить пособие из денег компании?

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отвечает:

Вы вправе оплатить за счет компании только два следующих дня болезни. Но не исключены споры с ФСС.

Врач выписал больничный лист со дня обращения, так как сотрудник не уточнил, что уже отработал день. Ошибки в бюллетене нет, но работник не вправе за один день получить и зарплату, и пособие. Назначьте выплату, которая выгоднее работнику. Как правило, зарплата выше.

Компания выплачивает за свой счет пособие за первые три дня болезни (п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Их считают с даты, когда врач открыл листок. За первый день вы начислили зарплату, а за второй и третий — пособие из денег компании. Начиная с четвертого дня болезни выплату должен финансировать ФСС.

На практике некоторые специалисты фонда считают, что компания должна оплатить за свой счет второй, третий и четвертый дни, если за первый она выдала зарплату. Тогда доказывать свою правоту потребуется в суде. Судьи некоторых регионов поддерживают компанию (постановления Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2017 № Ф09-4776/17, от 15.08.2018 № А76-27843/2017).

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