Вы вправе оплатить за счет компании только два следующих дня болезни. Но не исключены споры с ФСС.

Врач выписал больничный лист со дня обращения, так как сотрудник не уточнил, что уже отработал день. Ошибки в бюллетене нет, но работник не вправе за один день получить и зарплату, и пособие. Назначьте выплату, которая выгоднее работнику. Как правило, зарплата выше.

Компания выплачивает за свой счет пособие за первые три дня болезни (п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Их считают с даты, когда врач открыл листок. За первый день вы начислили зарплату, а за второй и третий — пособие из денег компании. Начиная с четвертого дня болезни выплату должен финансировать ФСС.

На практике некоторые специалисты фонда считают, что компания должна оплатить за свой счет второй, третий и четвертый дни, если за первый она выдала зарплату. Тогда доказывать свою правоту потребуется в суде. Судьи некоторых регионов поддерживают компанию (постановления Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2017 № Ф09-4776/17, от 15.08.2018 № А76-27843/2017).

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