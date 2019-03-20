Нужно ли предлагать вакансии досрочно сокращаемому работнику?

Если работник согласился уволиться до истечения срока предупреждения о сокращении, то работодатель обязан выплатить ему дополнительное пособие. А вот предлагать вакантные должности необходимости нет.

Работодатель обязан письменно уведомить работника о сокращении минимум за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК). Стороны могут прекратить трудовые отношения досрочно, если работник согласится с увольнением до истечения срока предупреждения. В этом случае сотрудник получает дополнительную компенсацию (ч. 3 ст. 180 ТК).

В практике возникают споры о том, обязан ли работодатель предлагать вакансии, если работник согласен с досрочным увольнением. Большинство судов считают, что в этом нет необходимости. Они отмечают, что согласие работника на увольнение в конкретную дату освобождает работодателя от обязанности по трудоустройству работника и предложению ему вакансий.

Тем не менее встречается и обратное мнение. Некоторые суды указывают, что правило о предложении должностей является императивным и не предусматривает каких-либо исключений, кроме отсутствия вакансий.

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