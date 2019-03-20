4820 марта 2019

Руководитель организации требует не оплачивать командировку в другой город на несколько дней работникам, которым установлен разъездной характер работы. Мы сомневаемся, законно ли это?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Сомнения оправданны. У сотрудника с разъездной работой может быть командировка, если условия поездки не совпадают с типовыми служебными разъездами и не являются регулярными (ст. 166 ТК). Например, курьер в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет служебные поездки по городу, а вам нужно направить его в другой город или область. Для такой разовой поездки оформите командировку и оплатите командировочные расходы (ст. 168 ТК).

Подготовьте приказ о командировке по унифицированной форме № Т-9 или Т-9а или самостоятельно разработайте форму приказа. Оформите служебное задание и командировочное удостоверение для сотрудника. Эти документы не обязательны, но они помогут вам для учета расходов. Форма этих документов утверждена постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7