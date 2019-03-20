Сомнения оправданны. У сотрудника с разъездной работой может быть командировка, если условия поездки не совпадают с типовыми служебными разъездами и не являются регулярными (ст. 166 ТК). Например, курьер в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет служебные поездки по городу, а вам нужно направить его в другой город или область. Для такой разовой поездки оформите командировку и оплатите командировочные расходы (ст. 168 ТК).

Подготовьте приказ о командировке по унифицированной форме № Т-9 или Т-9а или самостоятельно разработайте форму приказа. Оформите служебное задание и командировочное удостоверение для сотрудника. Эти документы не обязательны, но они помогут вам для учета расходов. Форма этих документов утверждена постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

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