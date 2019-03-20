Вы вправе платить взносы по пониженному тарифу.

Для IT-компаний действует тариф 14 процентов (подп. 3 п. 1, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК). Льготу можно применять до 2023 года, если организация выполняет условия. А именно:

получила документ о государственной аккредитации в сфере информационных технологий;

получает не менее 90 процентов дохода от реализации программ, баз данных и пр.;

средняя численность работников за девять месяцев предыдущего года — не менее семи человек.

Компания вправе наделить подразделение полномочиями начислять и платить взносы (подп. 7 п. 3.4 ст. 23, п. 11 ст. 431 НК РФ). Но на льготу это не влияет. У подразделения нет полномочий, как у отдельной компании (п. 3 ст. 55 ГК). Если по организации в целом вы выполняете условия для льготы, то вправе платить взносы по пониженным тарифам. В том числе за сотрудников подразделения (письмо ФНС от 01.10.2018 № БС-4-11/19101@).

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