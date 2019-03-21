Работник вправе получать стандартный вычет с месяца, когда ребенок родился.

Вычет предоставляют сотрудникам, если у них есть доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. Исключение только у дивидендов — с них удерживают 13-процентный налог, но вычет получить нельзя.

Сотрудница получает облагаемый доход, и у нее есть ребенок. Следовательно, у нее есть право на стандартный вычет. Не важно, что она находится в отпуске по уходу за ребенком. На вычет это не влияет. Так как ребенок один, размер вычета — 1400 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Мама должна написать заявление в свободной форме, чтобы компания предоставляла ей вычет и удерживала меньше НДФЛ с доплаты к пособию. Если сотрудница представит заявление позже, то вычеты все равно можно будет пересчитать с начала года (письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8–118).

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