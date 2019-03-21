Дисциплинарное взыскание можно снять с сотрудника досрочно. Он снова будет получать премии, если его лишили этих выплат за проступок. Взыскание снимают:
- по инициативе работодателя;
- просьбе самого сотрудника;
- ходатайству непосредственного руководителя сотрудника;
- ходатайству представительного органа трудового коллектива, например профсоюза.
Об этом сказано в части 2 статьи 194 ТК.
Сотрудник излагает просьбу в заявлении. Непосредственный руководитель в таких случаях пишет служебную записку
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