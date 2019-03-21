1421 марта 2019

Можно ли снять взыскание досрочно и начислять премии, если сотрудник исправился? Что может сделать для своего подчиненного начальник подразделения, если руководитель учреждения не снимает взыскание?

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отвечает:

Дисциплинарное взыскание можно снять с сотрудника досрочно. Он снова будет получать премии, если его лишили этих выплат за проступок. Взыскание снимают:

  • по инициативе работодателя;
  • просьбе самого сотрудника;
  • ходатайству непосредственного руководителя сотрудника;
  • ходатайству представительного органа трудового коллектива, например профсоюза.

Об этом сказано в части 2 статьи 194 ТК.

Сотрудник излагает просьбу в заявлении. Непосредственный руководитель в таких случаях пишет служебную записку

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