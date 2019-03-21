Дисциплинарное взыскание можно снять с сотрудника досрочно. Он снова будет получать премии, если его лишили этих выплат за проступок. Взыскание снимают:

по инициативе работодателя;

просьбе самого сотрудника;

ходатайству непосредственного руководителя сотрудника;

ходатайству представительного органа трудового коллектива, например профсоюза.

Об этом сказано в части 2 статьи 194 ТК.

Сотрудник излагает просьбу в заявлении. Непосредственный руководитель в таких случаях пишет служебную записку

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