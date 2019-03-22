3222 марта 2019

У компании есть корпоративная карта. Перед командировкой сотрудников мы перечисляем на нее деньги. Надо ли издавать распоряжение директора о переводе денег на корпоративную карту?

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отвечает:

Это решает сама компания.

Расчеты по корпоративной карте — это не расчеты наличными. То есть правила Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У в данном случае не применяются.

Компания прописывает порядок работы с корпоративными картами во внутреннем документе. Чаще всего этот документ называется «Положение о порядке использования корпоративных карт». В нем организация перечисляет правила работы с такой картой. В нем можно прописать лимит расхода с карты, лимит денег на карте и т. д. В положении также стоит закрепить, на основании каких документов компания оформляет перевод денег на корпоративную карту. Делать это через приказ руководителя удобнее, особенно в крупных организациях — бухгалтерия не будет сомневаться в сумме, которую надо записать в платежке.

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