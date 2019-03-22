1922 марта 2019

Можно ли установить разъездной характер работы юристам консалтинговой организации, которые большую часть рабочего времени находятся у клиентов и в судах?

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отвечает:

Да, вы можете установить разъездную работу юристам, если сотрудники согласны. Потребуется изменить условия трудового договора (ст. 74 ТК). Составьте дополнительные соглашения к трудовым договорам и внесите информацию в должностные инструкции этих сотрудников. Укажите, что в должностные обязанности юристов входят служебные поездки. Опишите цели поездок, их периодичность и возможные направления служебных поездок.

Также укажите перечень должностей сотрудников с разъездным характером работы в ПВТР или другом локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 168.1 ТК). Пропишите расходы, которые компания возместит сотрудникам, и порядок подтверждения этих расходов (ч. 1 ст. 168.1 ТК). Ведите учет рабочего времени сотрудников, в том числе периодов их служебных поездок (ч. 4 ст. 91 ТК).

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