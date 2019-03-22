3822 марта 2019

Компания заключила с ВУЗом договор об организации и прохождении студентами производственной практики. В нем нет условий о порядке оформления студентов-практикантов. Обязаны ли мы заключать с ними трудовые договоры?

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отвечает:

Если договор с вузом не содержит условие о том, что на период практики студент зачисляется в штат на вакантную должность, трудовой договор можно не оформлять. В этом случае взаимоотношения студента с компанией регламентируются только договором об организации и прохождении практики.

Порядок прохождения практики утвержден Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383, далее — Положение № 1383).

Между образовательной организацией и работодателями заключаются договоры, на основе которых проводится производственная практика. В период практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики (п. 15 Положения № 1383).

Работодатель может, но не обязан заключать с практикантами трудовые договоры. Обычно издается приказ в произвольной форме о прохождении практики. Для его оформления работодатель использует информацию из договора с вузом: Ф. И. О. практиканта, период практики, место ее прохождения, данные о наставнике, которого закрепят за студентом.

Если компания желает зачислить практиканта в штат, то с ним можно заключить срочный (п. 8 ч. 1 ст. 59 ТК) или бессрочный трудовой договор. Практикант, который будет допущен к самостоятельной работе по конкретной должности, может обратиться с иском о признании фактически сложившихся отношений трудовыми. Чтобы этого не случилось, контролируйте сроки практики, а также следите за тем, чем занимается практикант.

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