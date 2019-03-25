1925 марта 2019

Компания оказывает услуги населению. ККТ у нее нет, вместо чеков она дает клиентам бланки строгой отчетности. Кассир ошибочно отдал «физику» копию бланка, а оригинал оставил себе. Как исправить ошибку?

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отвечает:

Вероятнее всего, клиент сам вернется за оригиналом бланка.

Компания, которая оказывает услуги населению, вправе вместо кассового чека выдавать клиентам бланки строгой отчетности [ч. 8 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290 ФЗ]. При этом, когда продавец оформляет бланк строгой отчетности, он одновременно должен сделать минимум одну копию этого документа [п. 8 Положения, утв. постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359].

Оригинал документа надо выдать клиенту, у продавца остается копия. Документом «физик» может подтвердить оплату. Для этого подойдет только оригинал. Поэтому, вероятнее всего, клиент сам вернется и попросит оригинал бланка. Если есть возможность связаться с клиентом, то стоит это сделать и попросить его забрать документ.

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