4125 марта 2019

Мы пропустили момент, когда истек срок трудового договора, и не уволили сотрудника. Его срочный трудовой договор превратился в бессрочный. Как нам теперь быть, какие документы подготовить?

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отвечает:

Срочный трудовой договор признают бессрочным независимо от причины, почему его не расторгли своевременно. Срок – обязательное условие договора.Если он изменился, это нужно оформить документально. Сначала заключите с работником дополнительное соглашение. В нем укажите условие о том, что договор оформили на неопределенный срок, а затем издайте приказ (письмо Роструда от 20.11.2006 № 1904-6-1 «О срочном трудовом договоре»). Если вовремя не уволить работника и не подписать с ним дополнительное соглашением об изменении срока, то такой договор будет бессрочным по умолчанию (ч. 4 ст. 58 ТК).

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