Да, чек нужен.

По общему правилу компания не выбивает кассовый чек, когда выдает сотрудникам зарплату [письмо ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566]. Эти выплаты не подпадают под понятие «расчеты». Правило действует и когда работник получает от компании товар как часть заработка.

В описанном случае компания сначала реализовала товар сотруднику, а он потом с ней рассчитывается. Это считается расчетом при реализации [ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Поэтому кассовый чек нужен [письмо ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707].

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