Срок окончания трудового договора обозначьте датой или событием. Если наступление срока зависит от ряда факторов и может приходиться на разное время, то все их следует указать в трудовом договоре.

Например, организации нужно принять работника на время отсутствия основного и на период работ по реконструкции строительного объекта. При этом реконструкция для нее не основной вид деятельности. Поэтому есть три основания заключить срочный трудовой договор. Каждое из них следует отразить в тексте. В частности, формулировка может быть такой:

«Трудовой договор расторгается при наступлении первого по времени события:

выход на работу основного сотрудника;

окончание работ на строительном объекте № 55;

окончание работ по реконструкции, выходящих за рамки обычной деятельности организации».

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