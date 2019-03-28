5428 марта 2019

Сотрудник болел шесть месяцев и принес три больничных листа. Надо ли учитывать в стаже во втором и третьем время болезни по первому листу?

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отвечает:

Нет, не нужно, если второй и третий больничные листы – продолжение первого. Если по одной болезни сотрудник представил первичный листок нетрудоспособности и два листка – продолжения первого, для назначения пособия нужно заполнить каждый из них. При этом страховой стаж сотрудника рассчитайте на момент наступления страхового случая, то есть на момент, когда ему открыли первичный больничный (п. 7 Правил). Изменять страховой стаж в двух следующих больничных листах не нужно.

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