Нет, не нужно, если второй и третий больничные листы – продолжение первого. Если по одной болезни сотрудник представил первичный листок нетрудоспособности и два листка – продолжения первого, для назначения пособия нужно заполнить каждый из них. При этом страховой стаж сотрудника рассчитайте на момент наступления страхового случая, то есть на момент, когда ему открыли первичный больничный (п. 7 Правил). Изменять страховой стаж в двух следующих больничных листах не нужно.

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