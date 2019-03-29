Можете принять больничный, ФСС не откажет в оплате. Если в листке нетрудоспособности есть технические недочеты, это не повод его переоформлять и отказывать в пособии (письмо ФСС от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956).

Если врач не указал организационно-правовую форму или написал наименование организации неточно, такой листок не считают испорченным, его можно принять к оплате. В территориальном органе ФСС работодателя идентифицируют по регистрационному номеру (письмо ФСС от 26.03.2013 № 10-09/10/7103).

Арбитражная практика подтверждает, что из-за несущественных ошибок в больничном листе, которые допустило медучреждение, ФСС не вправе отказывать в возмещении пособия (определение ВАС от 27.06.2013 № ВАС-7506/13, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.09.2013 № А27-1437/2013, Московского округа от 17.08.2011 № А40-151005/10-99-879).

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