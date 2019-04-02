152 апреля 2019

Оплатила дорогостоящее лечение, а затем с расходов заявила вычет по НДФЛ в сумме 23 400 руб. Инспекторы отказываются вернуть деньги. Пояснили, что максимальный возврат 15 600 руб. Правда ли, что есть лимиты вычетов на лечение?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

По вычетам НДФЛ действуют лимиты.

Для социальных вычетов, в том числе на лечение, действует лимит в 120 тыс. руб. в год. Исключение — вычет на дорогостоящее лечение. Для него суммовых ограничений нет (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).

Проверьте, считается ли дорогостоящим лечение, которое вы оплатили. Для этого используйте перечень, утв. постановлением Правительства от 19.03.2001 № 201. Если услуг нет в списке, то инспекторы законно отказываются предоставить по ним вычет в полной сумме.

Также проверьте, хватит ли для вычетов вашего дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 процентов. Вычеты предоставляют только по доходам того периода, когда оплатили лечение. Переносить их нельзя (письмо Минфина от 20.03.2018 № 03-04-05/17128).

Кроме того, проверьте справку об оплате за лечение. Такую справку выдают все медицинские организации, у которых есть лицензия.

Если выполняются все условия для вычета, на отказ инспекции подайте жалобу в УФНС. Поясните, что лимитов по дорогостоящему лечению нет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7