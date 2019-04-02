Можно ли платить сотрудникам на одинаковых должностях разные премии?

Да, можно. Размер премий зависит от того, что написано в вашем локальном акте. К примеру, если премию продавцам считают исходя из объема продаж, то выплаты сотрудникам на одной и той же должности могут отличаться. Ведь продавцы не всегда продают одинаковое количество товаров.

Но учитывайте, что за равный труд положено равное вознаграждение (п. 5 ч. 2 ст. 22 ТК). То есть формулы расчета премии для сотрудников на одинаковых должностях не должны отличаться.

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