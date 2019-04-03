313 апреля 2019

У нас турагентство. Туроператоры выставляют нам счета-фактуры и в строке «покупатель» записывают наших клиентов. Но один из туроператоров записывает нашу компанию. Говорит, что для него покупатели — это мы, а о наших клиентах он ничего не знает. Мы считаем, что это неверно. Кто прав?

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отвечает:

Вы правы.

В агентских сделках фактически задействованы три стороны. Принципал может продавать услугу как самостоятельно, так и через агента. При этом потребители услуги или товаров будут покупателями не для агента, а именно для принципала. Агент, наоборот, продает принципалу свои посреднические услуги. Поэтому в счете-фактуре принципала на туристический продукт должно быть наименование покупателя, а не посредника (письма Минфина от 10.05.2012 № 03-07-09/47, ФНС от 05.08.2013 № ЕД-4-3/14103@).

Принципал вправе перевыставить один документ на несколько счетов-фактур агента. При этом всех покупателей можно записать через точку с запятой (подп. «и» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Туроператор не вправе записать агента как покупателя.

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