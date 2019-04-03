703 апреля 2019

Работник часто приходит на работу на час позже, чем надо. Работает хорошо, поэтому увольнять его не хочется. Решили припугнуть тем, что не будем оплачивать ему час опоздания. Мы же вправе снизить зарплату таким образом?

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отвечает:

Да, вправе. Компания платит сотруднику за труд, значит, время опоздания оплачивать не нужно. Это нам подтвердили в Роструде.

Чтобы обосновать расчет зарплаты, подтвердите время, когда сотрудник пришел на работу. Подойдут, к примеру, данные пропускной системы или показания охраны и сотрудников. Составьте акт об отсутствии на рабочем месте и получите от работника объяснительную записку. В табеле учета поставьте время, которое сотрудник по факту отработал.

Работник обязан соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК). Опоздание — это нарушение трудового распорядка. В таком случае руководитель вправе сделать сотруднику замечание или объявить выговор. А за неоднократные нарушения даже уволить (ст. 192 ТК).

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