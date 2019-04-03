Да, вправе. Компания платит сотруднику за труд, значит, время опоздания оплачивать не нужно. Это нам подтвердили в Роструде.

Чтобы обосновать расчет зарплаты, подтвердите время, когда сотрудник пришел на работу. Подойдут, к примеру, данные пропускной системы или показания охраны и сотрудников. Составьте акт об отсутствии на рабочем месте и получите от работника объяснительную записку. В табеле учета поставьте время, которое сотрудник по факту отработал.

Работник обязан соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК). Опоздание — это нарушение трудового распорядка. В таком случае руководитель вправе сделать сотруднику замечание или объявить выговор. А за неоднократные нарушения даже уволить (ст. 192 ТК).

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