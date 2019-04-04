394 апреля 2019

Отправили в ПФР отчет СЗВ-М за март на 36 человек. Получили из Фонда уведомление о несоответствии имени по одной из сотрудниц. Как исправить ошибку и могут ли нас оштрафовать?

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отвечает:

В ответ на уведомление ПФР нужно отправить форму СЗВ-М с типом «дополняющая» на указанную сотрудницу. Сделать это следует в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. Если получится уложиться в отведенный срок, то санкции применяться не будут (п.39 Приказа Минтруда России от 21.12.2016 N 766Н). Штраф не грозит и в том случае, если в 5 дней не уложиться, но отправить СЗВ-М с типом «дополняющая» не позднее 15 апреля.

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Елена  Кулакова,
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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