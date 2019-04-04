отвечает:

В расчете 4-ФСС за 1 квартал 2019 года в таблице 5 в строке 1 в графе 3 нужно указать общее количество рабочих мест организации, подлежащих специальной оценке условий труда. Этот показатель заполняется всегда, вне зависимости от того, проводилась или не проводилась специальная оценка условий труда. Таково требование пункта 14.1 Порядка заполнения формы 4-ФСС (утв. приказом ФСС России от 26.09.2016 № 381).

В графе 4 строки 1 укажите сведения о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда. В графах 5 и 6 проставьте 0, поскольку не выявлены рабочие места, отнесенные к вредным и опасным условиям труда.

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Елена Кулакова,

эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур