отвечает:

Выплаты в пользу физических лиц, производимые в рамках исполнения договоров ГПХ, не отражаются в приложении 2 к разделу 1 Расчета по страховым взносам. Напомним, в этом приложении отражают суммы взносов на обязательное страхование по временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Однако лица, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Значит, и вознаграждения по таким договорам не облагаются страховыми взносами на эти случаи.

Иными словами, в Расчете отражаются только выплаты, которые являются объектом для начисления страховых взносов. Такой позиции придерживается и Минфин России (например, письмо ведомства от 21.02.2019 № 03-15-05/11367). Такую же рекомендацию по заполнению приложения 2 давала и ФНС России (например, в письме от 31.07.2018 № БС-4-11/14783).

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Елена Кулакова,

эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур