отвечает:

С 1 января 2019 года утратили право применять пониженный тариф страховых взносов плательщики, поименованные в подпунктах 5,6,9 пункта 1 статьи 427 НК РФ. При заполнении Расчета по страховым взносам с 1 квартала 2019 года таким плательщикам нужно придерживаться рекомендаций ФНС России, приведенных в письме от 26.12.2018 № БС-4-11/25633.

Так, в Приложении 1 к Расчету следует указывать код тарифа плательщика "01" и соответствующий код категории застрахованного лица ("НР", "ВЖНР", "ВПНР") в разделе 3. Если же указать код тарифа «02», то ошибки не будет, поскольку код продолжает действовать и в 2019 году (приведен в таблице соответствия кодов, которая имеется в указанном письме ФНС). Приложение 6 к разделу 1 заполнять не нужно.

Письмо ФНС будет полезно и другим категориям плательщиков, для которых с 2019 года не действуют пониженные тарифы страховых взносов:

уплачивающим ЕНВД и имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность;

индивидуальным предпринимателям на патентной системе налогообложения.

При заполнении Расчета в 2019 году они не применяют коды тарифов «09» и «12». ИП на патентной системе не требуется заполнять Приложение 8 и строку 053 в Приложении 2 к разделу 1.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Елена Кулакова,

эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур