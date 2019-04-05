435 апреля 2019

ФСС возместил нашей компании расходы за 2018 год в феврале 2019 года. Нужно ли при заполнении Расчета по страховым взносам за 1 квартал 2019 года указывать в строке 080 сумму, которую нам возместили?

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отвечает:

Да, нужно. Сумму, возмещенную в феврале 2019 года, укажите в графе 4 строки 080 Приложения 2 к разделу 1 Расчета по страховым взносам за 1 квартал 2019. Суммы возмещения Фондом расходов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отражаются по строке 080 Приложения 2 к Разделу 1 в графах, соответствующих месяцу, в котором фактически произведено возмещение (письмо ФНС России от 23.08.2017 № БС-4-11/16751). Причем, возмещение может быть произведено за любой период, начиная с 01.01.2017 года.

Для граф 3-5 строки 080 должны выполняться контрольные соотношения (письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043). Показатели, отраженные в Приложении 2 Расчета, должны соответствовать суммам возмещений в карточке расчетов с бюджетом.

Многих плательщиков смущает, что при корректном заполнении строки 080 увеличиваются значения в строке 090 (графы 2, 6, 8, 10), которые рассчитываются по формуле:

стр.090 = стр.060 (исчисленные взносы) – стр.070 (расходы) + стр.080 (произведенные возмещения).

Зачастую это приводит к появлению показателей в строках 110 -113 Раздела 1, то есть сумм, подлежащих уплате. Однако не следует опасаться, что налоговые органы потребуют уплатить названные суммы.

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Елена  Кулакова,
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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