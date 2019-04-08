548 апреля 2019

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Во время этого отпуска она снова забеременела и получила больничный лист по беременности и родам. Его надо оплатить? Нужно ли при этом продолжать выплачивать работнице пособие по уходу за ребенком до полутора лет?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Сотруднице придется выбрать какое-то одно из пособий.

По закону нельзя одновременно получать два вида пособий. Работница вправе выбрать одну из выплат (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Чтобы получить пособие по беременности и родам, ей надо выйти из отпуска по уходу.

Вместе с тем получать пособие по уходу за ребенком вправе не только мама. Это может быть отец ребенка, бабушка или другой член семьи. Поэтому пособие по уходу можно переоформить на любого из родственников. При этом он сможет продолжить трудиться, но на условиях неполного рабочего дня (ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7