Сотруднице придется выбрать какое-то одно из пособий.

По закону нельзя одновременно получать два вида пособий. Работница вправе выбрать одну из выплат (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Чтобы получить пособие по беременности и родам, ей надо выйти из отпуска по уходу.

Вместе с тем получать пособие по уходу за ребенком вправе не только мама. Это может быть отец ребенка, бабушка или другой член семьи. Поэтому пособие по уходу можно переоформить на любого из родственников. При этом он сможет продолжить трудиться, но на условиях неполного рабочего дня (ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ).

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