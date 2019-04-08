358 апреля 2019

В отделе делопроизводства работают четыре сотрудницы. В летний период они будут поочередно уходить в отпуск. На это время мы хотим принять временного работника, чтобы он исполнял обязанности отдыхающих коллег. Можем ли мы заключить с ним сразу один срочный трудовой договор на время отсутствия всех основных сотрудниц или продлевать его на время очередного отпуска?

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отвечает:

Нет, вы не можете заключить один срочный договор на период отсутствия сразу нескольких основных сотрудниц. Срочный трудовой договор оформляют, лишь пока на работу не ходит один основной сотрудник, за которым сохраняется место работы. Его должностные обязанности и будет выполнять срочник (ч. 1 ст. 59, ч. 3 ст. 79 ТК).

Трудовой кодекс не предусматривает возможность продлевать срочный трудовой договор. Вам придется последовательно заключать с временным работником срочные трудовые договоры – по мере ухода основных сотрудников в отпуск. При этом после выхода на работу постоянного сотрудника прекращайте  ранее заключенный договор.

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