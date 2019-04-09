819 апреля 2019

Помощник директора взял в кассе деньги под отчет, а документов на расходы не принес. Возвращать деньги не хочет. Можно ли удержать долг из зарплаты?

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отвечает:

Да, долг подотчетника можно удержать из зарплаты. Для этого оформите приказ. Подпишите его не позже одного месяца со дня окончания срока для возврата подотчетных сумм (ст. 137 ТК). Попросите сотрудника написать согласие на удержание долга из зарплаты. Составить его можно в произвольной форме. Если работник отказывается, взыскать задолженность можно только через суд. Удерживайте из доходов сотрудника не больше 20 процентов. НДФЛ и взносы на сумму долга не начисляйте.

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