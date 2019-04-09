Да, долг подотчетника можно удержать из зарплаты. Для этого оформите приказ. Подпишите его не позже одного месяца со дня окончания срока для возврата подотчетных сумм (ст. 137 ТК). Попросите сотрудника написать согласие на удержание долга из зарплаты. Составить его можно в произвольной форме. Если работник отказывается, взыскать задолженность можно только через суд. Удерживайте из доходов сотрудника не больше 20 процентов. НДФЛ и взносы на сумму долга не начисляйте.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>