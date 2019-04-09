Включать в трудовой договор условие о запрете на досрочное увольнение неправомерно. Оно ограничивает права работника на свободу трудовой деятельности (ст. 3 ТК). Срочный трудовой договор прекращают, когда истекает срок действия (ч. 4 ст. 58 ТК). По сути, это дополнительное основание для расторжения договора, которое связанно с его особым характером – срочностью. При этом срочный трудовой договор можно прекратить по любому другому основанию в рамках Трудового кодекса. Никаких ограничений на этот счет для срочных договоров в законе нет.

Например, это можно сделать по инициативе работника и до окончания срока действия договора (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК). О желании уволиться сотрудник должен письменно уведомить компанию не позднее чем за две недели. Когда истечет срок уведомления, работник вправе прекратить работу (ч. 1, 5 ст. 80 ТК).

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