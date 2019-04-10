Нужно соблюдать условия, чтобы не облагать налогом компенсацию расходов сотрудника на служебные поездки.

Разъездной характер работы надо отразить в коллективном или трудовом договоре [абз. 11 п. 3 ст. 217 НК]. Сотрудник обязан подтвердить расходы: приложить к авансовому отчету договор найма жилья, счета на оплату, чеки и др. Иначе нельзя утверждать, что выплаты работнику — это компенсация. Тогда с доходов сотрудника понадобится удержать НДФЛ [письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808].

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