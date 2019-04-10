Да, по соглашению с работником вы можете установить ему режим неполного рабочего времени как при приеме на работу, так и впоследствии (ч. 1 ст. 93 ТК). Закон не ограничивает возможность устанавливать неполное рабочее время сотрудникам, которых принимают по срочному трудовому договору на время отсутствия основного работника. При этом неважно, в каком режиме или по какому графику работал основной сотрудник. Поэтому по соглашению сторон вы можете установить временному сотруднику неполный рабочий день или неделю при приеме на работу и прописать это в трудовом договоре.

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