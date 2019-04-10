4910 апреля 2019

Наше хозяйство работает на ЕСХН и считается субъектом малого предпринимательства. Ведем бухучет и составляем отчетность упрощенно. Обязаны ли мы составлять текстовые и табличные пояснения к отчетности?

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отвечает:

Нет. Но подготовить текстовые и табличные пояснения за 2018 год нужно, если такая информация необходима для учредителей компании и инспекторов (информация Минфина от 26.04.2013 «Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства»).

Инспекторы в любом случае не вправе требовать расшифровки показателей отчетности. Субъекты малого предпринимательства вправе не составлять пояснения, так как отчетность готовят упрощенно (подп. «б» п. 6 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н, п. 17 информации Минфина от 03.06.2015 № ПЗ- 3/2015). До 1 апреля они сдают только годовой баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год в Росстат и налоговую инспекцию. С отчетности за 2019 год у компаний не будет обязанности подавать отчетность в Росстат. Если выручка за 2017 год составила больше 400 млн руб., то надо провести обязательный аудит. В таком случае подготовьте отчетность в полном составе, в том числе табличные и текстовые пояснения.

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