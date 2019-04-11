2411 апреля 2019

Компания собирается выдавать менеджерам ежеквартальные премии, а остальным сотрудникам — ежемесячные. Для особо отличившихся работников дополнительно будут ежегодные премии. Как с премий исчислять НДФЛ?

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отвечает:

Исчисляйте НДФЛ в зависимости от того, какую премию выплачиваете сотрудникам.

Налог рассчитывают на дату фактического получения дохода. По общему правилу для доходов в денежной форме это день выплаты [подп. 1 п. 1 ст. 223 НК]. Но для оплаты труда датой дохода считают последний день месяца, за который ее начислили [п. 2 ст. 223 НК].

Если ежемесячная премия — это часть оплаты труда по договору, то исчислите НДФЛ в последний день месяца, за который премировали работника. Для годового или квартального бонуса датой получения дохода будет считаться день выплаты [письмо Минфина от 03.09.2018 № 03-04-06/62848].

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