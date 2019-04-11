Работодатель обязан выплатить работнику дополнительную компенсацию за досрочное увольнение. Право работника на данную выплату не зависит от продолжительности уведомительного периода.

Работодатель обязан предупредить работника о сокращении минимум за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК). При этом работник вправе уволиться досрочно. В этом случае ему положена дополнительная компенсация (ч. 3 ст. 180 ТК).

В одном из дел работодатель увеличил срок предупреждения о сокращении штата до семи месяцев. За три месяца до даты увольнения один из работников обратился к нему с письменным заявлением о досрочном расторжении договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. Работодатель просьбу удовлетворил, однако дополнительную компенсацию не выплатил. Компания объяснила это следующими причинами:

компенсация положена работнику только в том случае, если он увольняется ранее двухмесячного срока предупреждения. Если срок предупреждения больше двух месяцев — выплата не положена;

работник досрочно прекратил трудовые отношения в связи с тем, что нашел новую работу. Поскольку он имеет новый заработок, дополнительная компенсация станет для него неосновательным обогащением.

Суд данные доводы не принял. Закон разрешает работодателю увеличивать минимальный срок предупреждения о сокращении. При этом работник не лишается права на компенсацию при любой продолжительности уведомительного периода. Главное, чтобы увольнение произошло до даты, которая указана в уведомлении (апелляционное определение Свердловского областного суда от 14.02.2018 по делу № 33–2730/2018).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>