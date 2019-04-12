5712 апреля 2019

Принимаем работника на должность специалиста по закупкам на неполный рабочий день. В штатном расписании по этой должности предусмотрена одна штатная единица и установлен оклад. Нужно ли менять штатку? Как указать размер оплаты труда в трудовом договоре и приказе о приеме?

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отвечает:

Штатное расписание вам менять не нужно. Работодатель самостоятельно определяет потребность компании в штатных единицах, количество которых может быть целым или дробным числом. Не будет нарушением, если указали в документе целую штатную единицу, а примете на должность сотрудников по совместительству или на неполное время.

В трудовом договоре с работником, которого принимаете на неполный день, укажите оклад для полной ставки (ч. 2 ст. 57 ТК, образец ниже). Сделайте оговорку, что заработную плату выплачиваете пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК). В приказ о приеме на работу перенесите из трудового договора условие об окладе или тарифной ставке. Содержание приказа должно соответствовать договоренностям, которые стороны закрепили в трудовом договоре (ч. 1 ст. 68 ТК).

Если приняли работника на неполное время, то по этой должности не сможете оформить сотрудника на полный день. Связано это с тем, что ставка уже частично занята. Бывает, что некоторые должности не требуют полной занятости, но вы хотите сохранить возможность принять сотрудника на полную ставку. В этом случае можете внести изменение в штатку и указать должность в виде доли. Когда применяете собственную форму штатного расписания, в графе «Количество штатных единиц» можете указать долю, например 0,5 или 0,75, 1,5. В унифицированной форме количество штатных единиц указывайте в графе 4. Оклад или тарифную ставку и для полной, и для неполной ставки указывайте в расчете на одну полную штатную единицу (раздел I Указаний).

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