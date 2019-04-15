В штатном расписании вы должны указать все виды выплат и их размеры (раздел I Указаний). Районный коэффициент не входит в оклад, и в штатном расписании его нужно отразить в отдельной графе (ч. 4 ст. 129 ТК). Иначе в случае проверки ГИТ обнаружит нарушение и оформит предписание или штраф (апелляционное определение Вологодского областного суда от 18.09.2013 № 33-4370/2013).

Если используете унифицированную форму штатного расписания, районный коэффициент отразите в любой из граф 6–8 «Надбавки». В графе 10 «Примечание» впишите ссылку на локальный акт, который регулирует систему оплаты труда в организации. Например, положение об оплате труда или коллективный договор. Указывайте районный коэффициент в тех единицах, которые закрепили в соответствующем постановлении. Связано это с тем, что показатели в графах 5–8 штатного расписания можно указывать не только в денежном эквиваленте, но и в других единицах измерения – процентах, коэффициентах (раздел I Указаний). Например, в постановлении Правительства от 12.11.1992 № 868 районный коэффициент для города Мурманск-140 составляет 1,8. В таком виде и вписывайте его в штатное расписание.

Работодатель должен указать районный коэффициент и в трудовом договоре. Если сомневаетесь в формулировке, внесите условие о районном коэффициенте по образцу из примерной формы трудового договора с северянином (утв. постановлением Минтруда от 23.07.1998 № 29). Эту форму работодатели могут использовать, так как она не противоречит Трудовому кодексу (ст. 423 ТК).

В трудовом договоре вы должны указать размер оклада и отдельно районный коэффициент. Не вписывайте оклад, в который уже включили районный коэффициент. Иначе ГИТ или суд придет к выводу, что коэффициент не начисляли (апелляционное определение Свердловского областного суда от 01.03.2017 по делу № 33-3492/2017). В этом случае работодателя обяжут доплатить сотруднику, а в трудовой договор вписать коэффициент. Связано это с тем, что его применяют не только к окладу, но и к другим составным частям зарплаты работника, например, премиям, бонусам.

Даже если не укажете районный коэффициент в трудовом договоре, сотруднику должны выплачивать зарплату с его учетом в размере, который установил закон. Обязанность увеличить размер зарплаты возникает у работодателя в силу закона и не зависит от того, есть ли информация о коэффициенте в трудовом договоре или нет (ст. 315 ТК). Если обнаружили это, внесите соответствующие правки в трудовой договор.

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