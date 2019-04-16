4816 апреля 2019

Нужно ли электронные авиабилеты проводить через субсчет «Денежные документы» к счету 50?

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отвечает:

Учет электронных авиабилетов зависит от способа покупки. Если билет приобрела компания, то отразите его стоимость на субсчете «Денежные документы» к счету 50. Для этого сделайте проводки:

ДЕБЕТ 50 субсчет «Денежные документы» КРЕДИТ 60
приобретены авиабилеты;

ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50 субсчет «Денежные документы»
авиабилеты выданы сотруднику.

Если сотрудник приобрел авиабилеты сам и предъявил их вместе с авансовым отчетом, то их стоимость можно учесть сразу в расходах. На счете 50 субсчет «Денежные документы» их приходовать не нужно (Инструкция к Плану счетов, утв. приказом Минфина № 94н).

В обоих случаях при утверждении авансового отчета не забудьте проверить, приложил ли сотрудник к нему вместе с другими документами и посадочный талон (письмо Минфина от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80056). Это позволит подтвердить расходы в налоговом учете.

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