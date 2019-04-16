1816 апреля 2019

Компания на общей системе налогообложения. Продали «физику» автомобиль в рассрочку. Но через несколько дней покупатель вернул машину с претензией по качеству. В двигателе был заводской брак. Как рассчитать НДС, если машину вернули?

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отвечает:

Составьте корректировочный счет-фактуру на возврат «бракованного» НДС.

Компания обязана начислить НДС с реализации (п. 1 ст. 146 НК). При этом не важно, кому продают товар — организации или «физику».

Продавец вправе не предъявлять счет-фактуру покупателю, который не платит НДС. Но документ необходимо составить и зарегистрировать в книге продаж (письмо Минфина от 01.04.2014 № 03-07-09/14382).

Возврат товара налоговики считают обратной реализацией для НДС. Если покупатель вернул брак, тоже могут быть споры. Но вам вернул товар «физик». Он не платит НДС и не выставит счет-фактуру. В таком случае продавцу разрешают заявить вычет по отгрузочному счету-фактуре (письмо Минфина от 25.07.2018 № 03-07-14/51966). При этом с 1 января 2019 года ФНС рекомендовала на любой возврат при отмене сделки составлять корректировочный счет-фактуру (письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@). При этом вычет надо заявить в течение года с момента возврата покупки (п. 4 ст. 172 НК).

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