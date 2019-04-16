Вы можете изменить порядок оплаты труда по своему усмотрению. Действуйте по процедуре. Внесите изменения в трудовые договоры работников и штатное расписание. При необходимости скорректируйте и положение об оплате труда или иной локальный акт, который регулирует систему оплаты труда.

Чтобы скорректировать штатное расписание, издайте приказ. Это может быть приказ о внесении изменений в штатное расписание или об утверждении штатного расписания в новой редакции. Если корректировки касаются не всех должностей, удобнее использовать первый вариант. Когда планируете изменить порядок оплаты всех работников – утверждайте штатку в новой редакции. Если условия премирования закрепили в отдельном локальном акте, внесите его реквизиты в графу 10 «Примечание».

Трудовые договоры можете изменить в зависимости от ситуации – в одностороннем порядке или по соглашению с работниками (ст. 72, 74 ТК). Если есть организационные причины изменить условия оплаты, можете менять трудовые договоры в одностороннем порядке (ст. 74 ТК). В этом случае предупредите работников об изменениях письменно за два месяца, укажите, что изменится и почему (ст. 74 ТК). В уведомлении работники отмечают, согласны они или нет продолжить работу в новых условиях, ставят дату и подпись.

Когда нет организационных причин для новых условий оплаты, менять в одностороннем порядке трудовой договор рискованно. Вносить корректировки только по причине того, что изменили штатное расписание, нельзя. Работники могут обжаловать решение работодателя в суде (определение Верховного суда от 16.05.2014 № 5-КГ14-14).

Вы можете не ждать два месяца и изменить трудовые договоры с согласия работников. Направьте работникам письменное предложение с новыми условиями выплаты заработной платы. На предложении оставьте место, где работники сделают отметку, когда его получили, укажут свое решение, а также поставят подпись и фамилию. После этого заключите соглашения к трудовым договорам с новыми условиями оплаты труда (ст. 72 ТК).

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