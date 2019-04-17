Если оплачиваете перелет через агента, на счете 50 учитывайте стоимость билетов (Инструкция к Плану счетов, утв. приказом Минфина № 94н). Пока командировка не состоялась, вы не сможете отнести стоимость билетов на расходы. А вот агент выполнил свои обязательства, поэтому комиссию сразу спишите на расходы в момент получения от него приобретенных проездных документов. Для этого сделайте в бухучете такую запись:

ДЕБЕТ 20 (26, 44) КРЕДИТ 76

отражено вознаграждение агента.

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